Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

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DHA

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) için bugün memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde, Öğretmenler Günü’nde anma programı düzenlendi.

Mezarı başında anıldı

Programa; Osmancık Kaymakamı Ayhan Akbay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Akbay ve beraberindekiler, Aybüke Yalçın’ın kabri başına gelerek dua edip mezarına karanfil bıraktı.

"Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi sonsuza kadar yaşatılacak"

Program sonrası konuşan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akbay, “Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından karne dağıttığı, en mutlu gününde hainler tarafından şehit edildi. Bizler de her yıl öğretmenimizi anmak için buraya geliyoruz. Şenay Aybüke Yalçın’ı şehit edenler tarihin karanlık sayfalarında yerlerini alacaklar. Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi sonsuza kadar yaşatılacak.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)