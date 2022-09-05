Şehit Ömer Faruk Civelek'in nişanlısından yürek dağlayan paylaşım

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı, nikah davetiyesini paylaştı, gören hüzne boğuldu. Acılı genç kadına, binlerce kişi destek oldu.

Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, geçtiğimiz temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışı sırasında şehit düştü.

4 Eylül’de evlenecekti

Civelek’in acı haberi, önce ailesini ardından da 4 Eylül’de nikah masasına oturmayı planladığı nişanlısını yasa boğdu.

Kocaeli'de oturan şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu, bu özel günde bir paylaşım yaptı, adeta yürekleri dağladı.

“Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız”

Düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşan Çelikçioğlu, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç.” notunu düştü.

Çelikçioğlu'nun fotoğrafı üzerine yüzlerce kişi de şehit nişanlısının acısını paylaştı.