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    Şehit Ömer Halisdemir dualarla anılıyor

    Şehit Ömer Halisdemir dualarla anılıyor

    15 Temmuz gecesi Fetullahçı terörist Semih Terzi'yi şehadeti uğruna etkisiz hale getiren Ömer Halisdemir, darbenin seyrini değiştiren isimler arasına yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 10:41
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    Şehit Ömer Halisdemir dualarla anılıyor

    Tarih 15 Temmuz 2016.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine yuvalanan Fetullahçı teröristler, kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koyma girişiminde bulundu.

    İstanbul'da ve Ankara'da tanklar namlularını milletin üzerine çevirdi, helikopterler havadan milletin üzerine ateş açmaya başladı.

    İradesine sahip çıkan millet korkusuzca meydanlarda yerini aldı.

    Darbeci teröristlere karşı meydanlarda mücadele verirken, bir kahramanlık destanı da Ankara'da yazılıyordu.

    DARBECİLERİN ARASINA SIZIP SEMİH TERZİ'Yİ ÖLDÜRDÜ

    Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki özel kuvvetler askerleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya giderek Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme girişiminde bulundu.

    Ancak kahraman şehit Ömer Halisdemir, aldığı emir doğrultusunda darbecilerin arasına sessizce yaklaştı ve Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi.

    Şehadet uğruna görevini yerine getiren şehit Halisdemir, darbeciler tarafından olay yerinde şehit edildi.

    Semih Terzi'nin öldürülmesi, darbenin seyrini büyük ölçüde değiştirdi.

    Ömer Halisdemir'in gösterdiği bu kahramanlık darbenin ardından ortaya çıktı.

    Halisdemir'i şehit eden teröristler yakalanıp tutuklanırken millet Ömer Halisdemir'i dualarla anıyor..

    Şehit Ömer Halisdemir dualarla anılıyor #1

    Darbeci general Semih Terzi'nin vurulduğu an VİDEO

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