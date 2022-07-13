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    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın bugün düğünü için tuttuğu salonda mevlidi okutuldu. Şehidin eşi mevlitte gözyaşlarına boğuldu.
    • 13.07.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 16:17
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    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım (27), şehit düştü.

    Bir süre önce Duriye Yıldırım ile nikah kıyan ve Kurban Bayramı sonrası 13 Temmuz'da düğün yapmayı planlayan Yıldırım, merkeze bağlı Gazi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

    Düğününün olacağı salonu mevlidi okutuldu

    Şehidin düğün hazırlıkları döneminde tutulan düğün salonunda bugün kendisi için mevlit okutuldu.

    Mevlide İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Erbatur, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehidin ailesi, nikahlı eşi Duriye Yıldırım ve Gazi köyü sakinleri katıldı.

    Şehidin düğün için kiraladığı salonda mevlit okutuldu VİDEO

    Herkes ağladı

    Mevlide katılan şehidin eşi Duriye Yıldırım, salona girerken gözyaşlarına boğuldu.

    Mevlitte şehidin yakınları ve köy halkı da gözyaşlarını tutamadı.

    Salonda okutulan mevlit sırasında şehit Ömer Yıldırım'ın fotoğraf ve görüntüleri perdeye yansıtıldı.

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #1

    “Ben buraya beyazlar içerisinde gelecektim”

    Şehidin eşi Duriye Yıldırım fotoğraflara bakarak, “Buraya ayaklarım gelmedi Ömer. Biz burada beraber oturacaktık. Ben buraya beyazlar içerisinde gelecektim. Gel Ömer, bak neler yapmışlar. Sen böyle istemedin, ben de böyle istemedim. Bizim başka hayallerimiz vardı. Olsun, vatan sağ olsun. Ben sana doyamadım Ömer." diyerek gözyaşı döktü.

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #2

    DHA’nın haberine göre yapılan duanın ardından mevlit programı sona erdi.

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #3

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #4

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #5

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #6

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #7

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #8

    Şehit Ömer Yıldırım’ın düğün için kiraladığı salonda mevlidi okutuldu #9


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