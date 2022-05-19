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    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı

    Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
    • 19.05.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 14:15
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    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı

    Zeytin Dalı harekat bölgesinde 13 Mayıs günü teröristlerin düzenlediği havan saldırısında yaralanıp, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, şehit oldu.

    Şehit olan Şenel'in cenazesi, Kırıkhan ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

    Şenel'in cenazesi daha sonra Kırıkhan Asri Mezarlığı'ndaki Hacı Meyrem İçcan Camisi'ne getirildi.

    Naaşı mezarlıktaki şehitliğe defnedildi

    Törene katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehidin babası Ahmet Şenel ve yakınlarına başsağlığı diledi.

    AA'nın aktardığına göre; İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Haydar Şenel'in naaşı, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

    Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı #5


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