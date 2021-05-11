Şehit Osman Alp'in Manisa'daki ailesine acı haber ulaştı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde dün terör örgütünün hain saldırısında şehit olan 30 yaşındaki Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberi, askeri yetkililerce Manisa'nın Akhisar ilçesi Muştullar Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları da burada bir araya geldi.

Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberinin ardından üzüntü yaşadı. Baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti.

2 YAŞINDA KIZI VARDI

Şehit Osman Alp'in 2017 yılında Simge Alp ile evlendiği, bu evlilikten 2 yaşında Serenay adında bir kız çocukları olduğu bildirildi.