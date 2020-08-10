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Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül, memleketinde defnedilecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit olmuştu.

AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADI

Şehit olan 27 yaşındaki özel harekat polisi Osman Gül'ün cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehit Gül'ün cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun ve birçok siyasi isim karşıladı.

Vali ve beraberindekiler, baba Mehmet Ali Gül ile anne Cennet Gül'e başsağlığı dileyerek teselli etti. Askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya Mahallesi'ndeki mezarlıkta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Osman Gül'ün cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi