Şehit Osman Oktay İzmir'de düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde yaşanan acı olayda, bir üs bölgesine teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oktay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Şehidin cenazesi, Gaziantep’te düzenlenen askeri törenin ardından İzmir’e getirildi.
Şehit için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı.
Şehidin naaşı, cenaze aracı ile defnedilmek üzere vasiyeti doğrultusunda babasının da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı’na götürüldü.
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