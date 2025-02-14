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Şehit Osman Oktay İzmir'de düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Osman Oktay İzmir'de düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı Açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, askeri tören sonrası vasiyeti doğrultusunda babasının da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı’na götürüldü.