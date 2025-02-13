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İHA

Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Suriye’nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı.

Tedavi altındaki Oktay'dan sabah saatlerinde acı haber geldi. Şehit Osman Oktay’ın acı haberi baba ocağı İzmir’e ulaşırken, şehidimizin üç ay sonra evleneceği öğrenildi.

Abi Mustafa Oktay'ın "Düğün değil şehitlik nasip oldu" sözleri ise yürekleri parçaladı.

ACI HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ

Taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Oktay, bir süredir Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahade altında tutuluyordu.

Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, müşahade altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.

Acı haber sonrası Osman Oktay’ın Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi’ndeki baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu.

GEÇTİĞİMİZ AY NİŞANLANMIŞTI

Öte yandan 11 kardeşten biri olan Şehit Osman Oktay’ın, geçtiğimiz ay nişanlandığı ve mayıs ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından, vasiyeti üzerine 20 yıl önce vefat eden babası Hasan Oktay’ın da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

"VATAN SAĞ OLSUN, ŞEHİTLİK ONA NASİP OLDU "

Şehit Osman Oktay’ın abisi Mustafa Oktay ise şöyle konuştu:

Milletimizin başı sağ olsun. Kardeşim 2018 yılından beri bu kutsal görevi sürdürüyordu. Kuzey Irak'ta 5, Libya'da yaklaşık 1 ve son olarak Balıkesir Edremit’teki görevinin ardından Suriye’ye geçmişti.



Suriye’de şehitlik mertebesine ulaştı. Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah. Vatan sağ olsun. 6 erkek kardeştik. Şehitlik ona nasip oldu. Silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmayacağından şüphemiz yok.

"DÜĞÜN DEĞİL ŞEHİTLİK NASİP OLDU"

Şehit Osman Oktay ile en son 3 ay önce görüştüklerini anlatan abi Mustafa Oktay, şu ifadelerde bulundu: