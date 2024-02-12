Şehit Özkardeş'e gözyaşlarıyla veda: Toprağa verildi Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kütahya bugün şehidine ağladı...

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş’in cenazesi, Şırnak 23’ncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından uçakla memleketi Kütahya’ya getirildi.

Şehit Özkardeş için Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda vatandaş katıldı

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Özkardeş’in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Annesi ben seni böyle göndermedim"

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Necla Özkardeş, “Annesi ben seni böyle göndermedim” diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü İrfan Açık’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre askerlerin taşıdığı şehit Özkardeş’in tabutu, daha sonra mezarlığa kadar köylüler tarafından taşındı.

Toprağa verildi

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş'in cenazesi, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)