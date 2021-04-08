Gençcelep’in naaşı, askeri uçakla Konya'dan memleketine uğurlandı. Şehit pilot, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi için tören düzenlendi.

Konya Askeri Terminali'nde koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gençcelep'in Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi.

TRABZON'A UĞURLANDI

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Gençcelep'in naaşı, memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Şehit pilot Burak Gençcelep’in cenazesi Trabzon'a getirildi ViDEO

ŞEHİT ANNESİNİN FERYADI

Şehit yakınları da törenin ardından, naaşın götürüldüğü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Trabzon'a geldi.

Havalimanında şehit oğlunun naaşını bekleyen acılı annenin feryadı, yürekleri dağladı.

ŞEHİT BABASININ GÖZYAŞLARI: ARKADAŞLARINLA YAYLAYA GİDECEKTİN

Askeri uçakla Konya'dan Trabzon Havalimanına gönderilen şehidin naaşı, buradan da cenaze aracıyla Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit pilotun Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından Bilal-i Habeşi Camisi'ne götürüldü.

Baba Mehmet Gençcelep, burada oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, "Ne yaptın oğlum sen, arkadaşlarınla yaylaya gidecektin, sen ne yaptın yavrum." diyerek gözyaşı döktü. Baba Gençcelep'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit pilot Burak Gençcelep, Trabzon'da toprağa verildi ViDEO

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, şehidin pilot arkadaşları ve askeri erkan, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

35 YAŞINDAKİ PİLOT, 2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, dün öğle saatlerinde eğitim uçuşu yaptığı Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının Konya semalarında kaza kırıma uğraması sonucu düşmesi nedeniyle şehit olmuştu.