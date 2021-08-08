Erenköy Direnişi ’nin 57’nci yıl dönümünde direnişin simge isimlerinden Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, mezarı başında anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Erenköy Direnişinin 57’nci yıl dönümünde, direnişin simge isimlerinden Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel mezarı başında anıldı.

Edirnekapı Hava Şehitliği’nde yapılan anma törenine, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluk temsilcisi, Kıbrıs Barış Harekatı Gazi Dernekleri ve Şehit Aileleri Derneği temsilcileri katıldı.

DİRENİŞİ ‘DESTAN’ OLARAK NİTELENDİRDİ

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Bilge Eray, programda yaptığı konuşmada, 1964'teki olayları anlattı.

Cengiz Topel'in katıldığı hava harekatıyla destan yazıldığını belirten Eray, Erenköy direnişini ‘destan’ olarak nitelendirdi.

Eray, Topel’i minnetle andıklarını ifade etti.

DİRENİŞ MÜCADELESİNİN SEMBOL İSMİ

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Milli Eğitim Ataşesi Mehmet Faruk ise Şehit Pilot Cengiz Topel'in Kıbrıs Türk'ünün varoluş ve direniş mücadelesinin sembol ismi olduğunu söyledi.

Faruk, Topel’i rahmet ve yad ettiklerini belirtti.

Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel mezarı başında anıldı VİDEO



10 YIL SONRA İNTİKAMININ ALINDIĞINI VURGULADI

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziosmanpaşa Temsilcisi Gazi Celal Cavit Yıldırım yaptığı konuşmada, Topel'in 14 Ağustos 1964’te Hava Şehitliği'nde toprağa verildiğini, 10 yıl sonra 14 Ağustos 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı’nın başarıyla neticelenmesiyle intikamının alındığını vurguladı.

“KIBRIS TÜRKLERİ ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMUŞTUR”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilcisi Gazi Nurettin Ağaoğlu ise Cengiz Topel'in biyografisini okuyarak, şu sözleri kaydetti:

"Kıbrıs'ta gösterdiğimiz milli mücadelede Türk Hava Kuvvetleri’nin verdiği destekle Kıbrıs Türkleri özgürlüklerine kavuşmuştur. Tüm şehitlerimizi ve son mermisine kadar Rumları yanına yaklaştırmayan, işkence sırasında konuşmayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz."

Tören, duaların okunmasının ardından sona erdi.