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- Van'daki şehit pilotlardan birinin kimliği belli oldu
Van'daki şehit pilotlardan birinin kimliği belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın acısı memleketi Samsun'a düştü.
- İHA
- 16.07.2020 - 08:41
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevliyken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van ve Hakkari illerinde uçuş görevini sürdürürken Van'da uçağın düşmesi sonucu 6 emniyet mensubu ile birlikte şehit oldu.
7 yıllık polis olan Samsun doğumlu olan 31 yaşındaki Altunbaş'ın, Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
1 ÇOCUK BABASI
Eşinin de komiser olduğu öğrenilen şehit pilotun 1 çocuk babası olduğu ifade edildi. Şehit komiserin babasının Samsun'un Bafra ilçesinde, eşinin ise Ankara'da yaşadığı kaydedildi.