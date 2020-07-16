Van'daki şehit pilotlardan birinin kimliği belli oldu

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın acısı memleketi Samsun'a düştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevliyken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van ve Hakkari illerinde uçuş görevini sürdürürken Van'da uçağın düşmesi sonucu 6 emniyet mensubu ile birlikte şehit oldu.

7 yıllık polis olan Samsun doğumlu olan 31 yaşındaki Altunbaş'ın, Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

1 ÇOCUK BABASI

Eşinin de komiser olduğu öğrenilen şehit pilotun 1 çocuk babası olduğu ifade edildi. Şehit komiserin babasının Samsun'un Bafra ilçesinde, eşinin ise Ankara'da yaşadığı kaydedildi.