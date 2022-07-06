Petrol
104.52
1.70%
Euro
17.5516
0.48%
Dolar
17.2334
1.53%
Altın
976.54
1.42%
Borsa
239
0.00%
Bitcoin
346.821
4.90%
BTXN Coin
6.59
-1.19%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

    Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler'in cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi.
    • 06.07.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

    Piyade Er Yusuf Gürler, dün Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Şehit Gürler'in (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, Diyarbakır'dan kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Siverek'teki Abdulkadir Geylanı Camisi'ne getirildi.

    Şehidin ailesi taziyeleri kabul etti

    Bekar olan şehidin babası Mehmet Ali ve annesi Fatma Gürler ile 7 kardeşi, burada taziyeleri kabul etti.

    Öğlen vakti İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazına, şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Faruk Bayuk, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Kaymakam Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile vatandaşlar katıldı.

    Yakınları gözyaşı döktü

    Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşındı.

    AA'nın aktardığına göre askeri tören eşliğinde Yenişehir Mahallesi'ndeki askeri şehitliğe götürülen şehit Yusuf Gürler'in naaşı burada toprağa verildi.

    Tören sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa da son yolculuğuna uğurlandı #8


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Dudaklarıyla şov yaptı
    Medya

    Dudaklarıyla şov yaptı

    Kadir Şeker'in babasından karara tepki
    3. Sayfa

    Kadir Şeker'in babasından karara tepki

    Görüş Bildir