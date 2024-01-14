Türkiye kaybettiği vatan evlatlarının yasını tutuyor.
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düştü.
O Mehmetçiklerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Baturdu.
Şehide son görev...
Şehit Batur'un cenazesi, Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde baba Cuma ve anne Hatice Batur'un yaşadığı evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Himmetli köyünde tören düzenlendi.
Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Ağlamayacağım, dik duracağım"
Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, tabutunun önünde fotoğraf çektirdi.
Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.
Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.
"Kuzum seni böyle mi görecektim"
Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" dedi.
Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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