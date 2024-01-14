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Şehit Piyade Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede yürek burkan anlar yaşandı...

Şehit Piyade Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede yürek burkan anlar yaşandı... Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi. Şehidin annesi Hatice Batur ise, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" diyerek gözyaşı döktü.