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Şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'le ilgili kahreden tesadüf

Şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'le ilgili kahreden tesadüf Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in hem evlilik yıl dönümünde hem de kızının doğum gününde şehit olduğu ortaya çıktı.