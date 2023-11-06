Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı Suriye'de, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

AA

Zeytin Dalı Harekat bölgesinden gelen şehit haberiyle yüreğimiz yandı.

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında, Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek (25) şehit oldu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek’in cenazesi, Kilis’te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'nin Yıldıztepe beldesine getirildi.

Şehide son görev...

Bekar olan şehit Özbek için Yıldıztepe Beldesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Oğlunun fotoğrafını öptü, gözyaşı döktü

Tören sırasında şehidin annesi Şerife Özbek, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin babası Mustafa Özbek, kardeşleri ve diğer yakınları da tabutuna sarılıp ağladı.

Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla belde mezarlığında toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)