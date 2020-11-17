Dolar
7.7561
0.6396%
Euro
9.214
0.7688%
Altın
1889.11
0.0789%
Borsa
1280.42
-0.9721%
G. Altın
470.784
0.5998%
Bitcoin
130080.28
0.4529%
EXEN Coin
12.33
0.24%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri'de defnedildi

    Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Burhan Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı.
    • AA
    • 17.11.2020 - 13:40
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri'de defnedildi

    Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapıldı.

    Hastaneye kaldırılan Burhan Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    29 yaşındaki şehit Sönmez, bugün memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

    NAAŞI BABAEVİNE GETİRİLDİ

    Sönmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri'de defnedildi ViDEO

    DEFNEDİLDİ

    Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Tuğba Sarı, annesi Hatice, babası Mehmet Sönmez ile kardeşleri tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

    İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri de defnedildi #1

    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri de defnedildi #2

    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri de defnedildi #3

    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri de defnedildi #4

    Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri de defnedildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir