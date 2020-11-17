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- Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri'de defnedildi
Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri'de defnedildi
- AA
- 17.11.2020 - 13:40
- Güncelleme : 17.11.2020 - 14:01
Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapıldı.
Hastaneye kaldırılan Burhan Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
29 yaşındaki şehit Sönmez, bugün memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
NAAŞI BABAEVİNE GETİRİLDİ
Sönmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.
Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, memleketi Kayseri'de defnedildi ViDEO
DEFNEDİLDİ
Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Tuğba Sarı, annesi Hatice, babası Mehmet Sönmez ile kardeşleri tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.