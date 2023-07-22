Mehmetçik yurt içinde ve sınır bölgelerinde teröristlere geçit vermiyor.
Yapılan operasyonlarla teröri bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri hain terör örgütü.
Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler de yaşanıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit düştüğünü duyurdu.
Aile evine bayrak asıldı
Acı haber şehidin aile evine ulaştı.
Van'ın Erciş ilçesinde ailesinin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı.
Naaşı bugün defnedilecek
İlçenin Örene Mahallesi'nde yaşayan baba Übeyit ile anne Fatma Kırmızıkoç'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Ailenin Türk bayrağı asılan evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehidin naaşının bugün ilçede defnedileceği belirtildi.
Baba Kırmızıkoç, şehit oğlunun daha önce Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yaptığını, Kurban Bayramı'nda da görüştüklerini söyledi.
"Vatan içinse hepimiz ölürüz"
Kırmızıkoç, "Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Vatan içinse hepimiz ölürüz. Çok şükür kaderinde o vardı. Askerliği çok seviyordu. Mesleği de vardı ama asker olmak istedi." dedi.