Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'a veda

Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Murat Nar'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, şehit oldu.

24 yaşındaki Nar'ın naaşı, Ankara'dan alınarak uçakla Kastamonu Havaalanı'na getirildi.

Şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine, helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı'na götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Murat Nar'ın cenazesi, Kurbantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehidin annesi Nezaket Nar ile babası Mustafa Nar, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin acılı o halleri ise yürekleri yaktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı

Törene şehit Nar'ın yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar da katıldı.