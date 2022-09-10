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    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'ya veda

    Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'nın cenazesi memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
    • 10.09.2022 - 18:34
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    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'ya veda

    Suriye'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara’da GATA'da tedaviye alındı.

    Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu

    Şehidin naaşı Çorum'a getirildi

    Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara GATA'dan alınarak, askeri helikopterle memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi.

    Buradan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin cenazesi, önce helallik alınmak üzere Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki evine, daha sonra tören için Atatürk Meydanı'na getirildi.

    Şehidin annesi gözyaşlarını tutamadı

    Törende tekerlekli sandalye ile yer alan şehidin annesi Fatma Büyüm, gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri Öztürk ve Ayşe Uçakçı'nın da törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı ya veda #1

    Sarıkaya Köyü mezarlığına defnedildi

    Törende cenaze namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehidin ruhu için dua edildi.Şehit Ramazan Uçakçı'nın cenazesi, duanın ardından Sarıkaya köyü mezarlığında defnedildi. Şehidin, ailesine öldüğünde köyüne defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı ya veda #2

    Törene çok sayıda siyasi katıldı

    Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı ya veda #3

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı ya veda #4

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı ya veda #5

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı ya veda #6


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