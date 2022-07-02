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    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa'da toprağa verildi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi, Bursa'da defnedildi.
    • 02.07.2022 - 15:37
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    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa'da toprağa verildi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp, düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Bursa Yenişehir Havaalanı’na getirildi.

    Buradaki törene askeri yetkililer, şehidin yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

    Törenin ardından şehidin cenazesi, helallik alınması için Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

    Bakanlar da saftaydı

    Şehit Uzman Çavuş Taşcı için Mihraplı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti'li Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile kent protokolü katıldı.

    Evin en küçüğüydü

    Törende anne Gülçiçek ile baba Fikret Taşcı ve şehidin kardeşleri, güçlükle ayakta durabildi.

    2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan Taşcı ailesi, en küçük çocuklarını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #1

    Tekbirlerle uğurlandı

    Şehidin naaşı götürülürken, katılanların tekbir getirdiği görüldü.

    DHA’nın haberine göre şehit Serkan Taşcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #2

    Şehidin duygulandıran mesajı

    Öte yandan Serkan Taşcı’nın şehit olmadan önce hafızlık arkadaşına attığı mesaj ortaya çıkmış, herkesi duygulandırmıştı.

    Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, “Abi namazları teyemmüm ile kılıyoz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü.” ifadeleri yer almıştı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #3

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #4

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #5

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #6

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #7

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #8

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #9

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #10

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #11

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #12

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #13

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #14

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #15

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #16

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa da toprağa verildi #17


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