Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Bursa'da toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi, Bursa'da defnedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp, düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Bursa Yenişehir Havaalanı’na getirildi.

Buradaki törene askeri yetkililer, şehidin yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından şehidin cenazesi, helallik alınması için Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Bakanlar da saftaydı

Şehit Uzman Çavuş Taşcı için Mihraplı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti'li Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile kent protokolü katıldı.

Evin en küçüğüydü

Törende anne Gülçiçek ile baba Fikret Taşcı ve şehidin kardeşleri, güçlükle ayakta durabildi.

2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan Taşcı ailesi, en küçük çocuklarını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

Tekbirlerle uğurlandı

Şehidin naaşı götürülürken, katılanların tekbir getirdiği görüldü.

DHA’nın haberine göre şehit Serkan Taşcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin duygulandıran mesajı

Öte yandan Serkan Taşcı’nın şehit olmadan önce hafızlık arkadaşına attığı mesaj ortaya çıkmış, herkesi duygulandırmıştı.

Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, “Abi namazları teyemmüm ile kılıyoz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü.” ifadeleri yer almıştı.