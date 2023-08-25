Şehit polis Hakan Telli'nin cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı Uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Polis Memuru Hakan Telli için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

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DHA

İstanbul'da zehir çetesine yönelik operasyonda bir polisimiz hain saldırıya uğradı...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Uyuşturucu ticareti yapıldığına dair yapılan ihbarı değerlendiren ekiplere söz konusu adreste şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Kahraman polis şehit düştü...

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralı polis memurlarından Hakan Telli tedavi gördüğü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Gözyaşları sel oldu

Evli ve biri 12 biri 9 yaşında 2 kız çocuğu babası olan şehit Hakan Telli için İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin eşi Firdevs Telli, çocukları Rüveyda ile Zeynep Zehra Telli ve yakınları, askerî erkan ile silah arkadaşları katıldı.

Memleketine uğurlandı

Acılı aile, cenazede ayakta durmakta zorluk çekti.

Şehidin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

Saldırganlardan 1'i ölü, 1'i yaralı

Çatışma sırasında bölgeye takviye kuvvet sevk edildi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan takviye ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda D.A isimli saldırgan ölü, O.A isimli saldırgan yaralı, G.D., K.T. ve A.A isimli şüpheliler ise sağ olarak ele geçirildi.

Baskın yapılan evde UZİ marka hafif makineli silah ve AK-47 tipi uzun namlulu silah ele geçirildi.