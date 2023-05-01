Suriye'de şehit olan polis memurları son yolculuklarına uğurlandı Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barcın ile Resul Barutçu'nın cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

İHA

Suriye’nin Telabyad bölgesinde arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin tespiti ve imhası sırasında patlama meydana geldi.

Bombaya müdahale eden polis memurları Özgür Barcın ile Resul Barutcu şehit oldu, 7 polis memuru ise yaralandı.

Şehit polislerin şehadet haberleri ailelerine verildi, şehit polis memurları için Şanlıurfa Gap Havalimanında bir tören düzenlendi.

Suriye'de şehit olan polislerimiz için son görevler yapıldı

Patlamada şehit olan Özgür Barçın’ın cenazesi Şanlıurfa GAP Havaalanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya getirildi.

Şehit Barçın için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı Sincan Cimşit Mezarlığına defnedildi.

Gözyaşları sel oldu

Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Organel Arif Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memur Barçın'ın ardından diğer şehidimiz Resul Barutçu'nun da cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve 1 çocuk babasıydı

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Resul Barutçu’nun şehadet haberinin ardından evine Türk bayrağı asıldı.

Barutçu’nun cenazesi, öğle saatlerinde helallik alınmak üzere Gebeli Mahallesi’nde ailesinin yaşadığı eve getirildi.

Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camisi önündeki alana götürüldü.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, emniyet personeli, askeri personeller ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namaz sonrası Barutçu’nun cenazesi, götürüldüğü Osmaniye

Şehitliği’nde gözyaşlarıyla defnedildi.