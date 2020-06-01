Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü.

Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan R.O, M.O. ve E.B. yaralanmıştı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erman Özcan şehit olmuş, R.O. ve M.O. da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Şehit polis memura bugün gözyaşları içerisinde veda edildi.

EŞİ YELEK, OĞLU ÜNİFORMA GİYDİ

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Şehidin annesi Hatice, eşi Emine ve ağabeyi astsubay Erhan Özcan, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Erman Özcan'ın eşinin polis yeleği, oğlunun da polis üniforması giydiği görüldü.

Emine Özcan'ı şehidin mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Cenaze, helallik alınmasının ardından Gazi Orhanbey Camisi'ne taşındı.

SOYLU TAZİYELERİNİ SUNDU

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna bir süre omuz veren Bakan Soylu, daha sonra Özcan'ın eşine taziyede bulundu.

Şehidin naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

KAVGAYA KARIŞAN 20'DEN FAZLA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu arada, polis ekipleri kavgaya karışan 20'den fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.