Trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

İl dışı göreve giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ümit Erdem’in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet, 8 Ekim’de Balıkesir’in Havran ilçesindeki Büyükdere Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Sürücü Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralandı.

Şehit düştü

Polis memuru Baybörü, dün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bugün de şehit Baybörü için öğle vakti Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.

Aile ayakta durmakta zorlandı

Şehidin eşi İrep, oğlu Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Acılı ailenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak Karşıyaka Şehitliği’ne götürüldü.

Soylu ile Bahçeli de törendeydi

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı VİDEO



Şehit annesinin elini öptü

Camideki törenin tamamlanmasının ardından Bakan Soylu, şehit annesinin elini öperek acılı anneyi teselli etti.