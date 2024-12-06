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İHA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde 20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında meydana gelen acı olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun saldırıda yaralanırken, olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun'dan sabah saatlerinde acı haber geldi.

Şehit Polis Memuru Mehmet Tozun, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

"HANİ DAYANACAKTIN AYAĞA KALKACAKTIN"

Şehit Tozun için bugün Seferihisar Fatma Tevfik Uyar Camiinde gerçekleştirilen cenaze törenine şehidin öğretmen eşi Sultan Bulut Tozun, oğlu Emir Ege, kızı Doğa Tozun, annesi Asiye Tozun, babası Ramazan Tozun, kardeşi Nevzat Tozun başta olmak üzere yakınlarıyla, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, şehidin meslektaşları katıldı.

Şehidin naaşının başına annesi babası kardeşi ve evlatları da son kez geldi.

Ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken eşi Sultan Bulut Tozun'a, yakınları destek olurken, şehidin annesi Asiye Tozun ise, şu sözleri sarf etti:

Hani dayanacaktın ayağa kalkacaktın. Şimdi Peygamber Efendimize cennette komşu ol.

Şehidin yakınları ise, gözyaşlarını tutamadı.

"SEN O KADAR VİCDANLIYDIN Kİ"

Törene katılanlar arasında olayda yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin de yer aldı.

Hastanedeki tedavisi sürerken ambulansla törene getirilen ve tekerlekli sandalyeyle maaşın başına gelen İbrahim Gümüştekin, son yolculuğuna uğurladığı arkadaşının fotoğrafını eline alıp "Sen kadar vicdanlıydın ki cezaevi mahkumunun cebine harçlık bile verirdin" ifadesinde bulundu.

KIZI DOĞA'DAN SON BAKIŞ

Öte yandan şehidin 10 yaşındaki oğlu Emir Ege, babasının tabutunun başından dakikalarca ayrılmazken 4 yaşındaki kızı Doğa ise tabuta son kez baktı.

Törene katılan protokol üyeleri aileyi teselli ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı olmak üzere kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.

ŞEHİDİN NAAŞI, SEFERİHİSAR GARNİZON ŞEHİTLİĞİNE DEFNEDİLECEK

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı.

Ardından tören kıtası tarafından şehidin naaşı, cenaze aracına taşınarak defnedilmek üzere Seferihisar Garnizon Şehitliğine götürüldü.