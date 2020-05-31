Şehit polis memuru Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

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Diyarbakır'da kaçmaya çalışan şüpheli tarafından sırtından vurularak şehit edilen Atakan Arslan'a veda edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis ekibinin, durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı sırada ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, şehit düşmüştü.

Katil yakalandı, polis memuru Arslan da bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kıranköy Mezarlığı'ndaki morgdan alınan Arslan'ın cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Çarşamba ilçesinde bulunan Rıdvan Paşa Camisi'ne getirildi.

ARSLAN'IN EŞİ AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Şehidin eşi bir çocuk annesi Gözde Arslan, bir süre polislerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı İZLE

Bu arada törene katılanların koronavirüs önlemleri kapsamında ateşleri ölçüldü, maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından şehit Arslan'ın cenazesi, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

3 YAŞINDAKİ KIZI GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Cenazeye, şehit Arslan'ın annesi Şükran, babası Ali, eşi Gözde, 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ile Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.