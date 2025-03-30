Şehit polis Mesut Acar son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Polis memuru Mesut Acar, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Mesut Acar, şehit oldu.

Şehit polis memuru Mesut Acar için, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

ŞEHİDİN EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törenin ardından şehit polis memuru Mesut Acar'ın (33) naaşı, Hasköy ilçesine getirildi.

Hasköy Merkez Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Ecem Acar ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

MEMLEKETİ MUŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Elmabulak köyündeki kabristana defnedildi.

EŞİNİN YÜZÜĞÜNÜ BOYNUNDA TAŞIDI

Tören sırasında saygı atışı yapıldı. Muş Valisi Avni Çakır, şehidin eşi Ecem Acar'a Türk bayrağını teslim ederek başsağlığı diledi.

Ecem Acar'ın eşinin yüzüğünü tören boyunca boynunda taşıması dikkat çekti.