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    Şehit polis Veli Kabalay, Denizli'de toprağa verildi

    Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.
    • AA
    • 14.05.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 15:21
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    Şehit polis Veli Kabalay, Denizli'de toprağa verildi

    Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu dün şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) naaşı, askeri uçakla Denizli Çardak Havaalanı'na getirildi.

    Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

    Şehidin naaşını havaalanında babası İsmail Kabalay, kız kardeşi Fatma Bölükbaşı ile Vali Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

    Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

    SİLAH ARKADAŞLARI TAŞIDI

    Mahalle Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, şehidin eşi Şükran, babası İsmail, annesi Aysel Kabalay ve kardeşi Fatma Bölükbaşı taziyeleri kabul etti.

    İl Müftü Vekili Ramazan Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşındı.

    Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Tören sırasında şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş gözyaşı döktü.

    Şehit polis Veli Kabalay, Denizli'de toprağa verildi VİDEO

    'CESURDU BENİM OĞLUM'

    Cenaze töreninde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin? Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum." sözleriyle feryadını dile getirdi.

    Şehidin eşi Şükran Kabalay ise gözyaşları içinde eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Senin bayramlığın Türk bayrağına sarılı tabut mu olacaktı? Şehit olmak istiyordun, oldun. Şehidim nasıl gittin?" dedi.

    Bir kızı olduğu öğrenilen şehit özel harekat polisi Veysel Kabalay'ın cenazesi, mahalle mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

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    PROTOKOL CENAZE TÖRENİNDEYDİ

    Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

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