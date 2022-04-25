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    Şehit polis, Yozgat'ta son yolculuğa uğurlandı

    Şehit polis, Yozgat'ta son yolculuğa uğurlandı

    Takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde defnedildi.
    • 25.04.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 15:13
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    İstanbul Fatih'te takip ettiği şüpheli Burhan Bağış'ın attığı taşın başına isabet etmesiyle 2 metre yükseklikten düşerek şehit olan Zafer Mat için Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak köyünde cenaze töreni düzenlendi.

    Köy meydanındaki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

    Bakan Soylu, cenaze namazı öncesi şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

    Şehidin küçük kızı söyledikleriyle yürekleri dağladı

    Soylu, şehidin annesi Güllefere, babası Mahir, eşi Zeynep Mat'a taziye dileğinde bulunduktan sonra "Babam cennete gitti, şehitler ölmez." diyen şehidin kızı Fatma Zehra (8) ile konuştu.

    DHA'nın aktardığına göre Yozgat Müftüsü Ali Gülden'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mat için helallik alındı.

    Daha sonra Bakan Soylu'nun omuz verdiği şehit Zafer Mat'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.

    Şehit polis, Yozgat'ta son yolculuğa uğurlandı ViDEO

    Şehit polis, Yozgat ta son yolculuğa uğurlandı #1

    Şehit polis, Yozgat ta son yolculuğa uğurlandı #2

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