Taciz ateşi sonucunda Şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi havalimanından alınırken nişanlısı, 'Böyle mi gelecektin' diyerek gözyaşı döktü.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde kahramanca savaş veren Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (28), şehit düştü.

Taciz ateşi sonucunda şehit olan uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Şehidin cenazesini burada Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, babası Zühtü ve annesi Zarife Gök ile nişanlısı Kübra Özyurt ve yakınları ile diğer il protokolü karşıladı.

DHA'nın aktarımına göre cenazenin uçaktan alınışı sırasında yakınları, şehit ateşiyle kavruldu.

"Nikahımıza sayılı günler kalmıştı"

Bir yıl önce Kübra Özyurt ile nişanlanan şehit Gök'ün, düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehidin askeri üniforma giyen nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı. 4 gün 4 gece düğün yapacaktık Ramazan." diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine ulaştı ViDEO

Şehit cenazesi öğle namazı sonrası defnedilecek

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü. Gök'ün cenazesi, öğle vakti Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.