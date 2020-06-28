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    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen Yüksel için memleketi Manisa'da tören düzenlendi.
    • AA
    • 28.06.2020 - 18:01
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    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #1

    PKK'lı teröristleri ve yuvalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) cenazesi memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa verildi.

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #2

    BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

    Hava yolu ile Akhisar ilçesindeki askeri havaalanına getirilen şehit Yüksel'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, helallik alınması için Gökkaya Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #3

    MAHALLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ

    Şehidin naaşı daha sonra mahalle kabristanlığında  koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #5

     

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #7

     

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #8

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #9

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #10

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #11

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #12

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #13

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #14

    Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı #15

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