Şehit Recep Yüksel son yolculuğuna uğurlandı

En Son Haber

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen Yüksel için memleketi Manisa'da tören düzenlendi.

PKK'lı teröristleri ve yuvalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) cenazesi memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa verildi.

BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Hava yolu ile Akhisar ilçesindeki askeri havaalanına getirilen şehit Yüksel'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, helallik alınması için Gökkaya Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

MAHALLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ

Şehidin naaşı daha sonra mahalle kabristanlığında koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.