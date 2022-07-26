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    Şehit Remzi Nişan'ın naaşı memleketi Mersin'e uğurlandı

    Şehit Remzi Nişan'ın naaşı memleketi Mersin'e uğurlandı

    Dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın naaşı, ailesine teslim edilmek üzere Mersin'e götürüldü.
    • 26.07.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:08
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi devam ediyor.

    Son olarak Pençe- Yıldırım Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi ve hain teröristlerle kahramanca çatışan kahraman Türk askeri Remzi Nişan, açılan taciz ateşinde şehit oldu.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığıınca sosyal medya hesabından duyurulan şehit haberinde, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

    Acı haber, 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın Mersin'de yaşayan ailesine, jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

    Şehit Remzi Nişan'ın naaşı memleketi Mersin'e uğurlandı VİDEO

    Mersin'e uğurlandı

    Şehit Nişan'ın naaşı, ailesine teslim edilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

    "Pençe-Yıldırım Harekatı Şehidimiz, Kahraman Evladımız Remzi Nişan'ı, Hakkari Yüksekova Havalimanı'ndan memleketi Mersin'e uğurluyoruz. Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemîl ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

    Tören düzenlendi

    Hakkari'de bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

    Şehidin naaşı, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konularak Mersin'e götürüldü.

    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #1

    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #2

    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #3

    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #4

    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #5

    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #6

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    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #8

    Şehit Remzi Nişan ın naaşı memleketi Mersin e uğurlandı #9


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