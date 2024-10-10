Elazığ'a şehit ateşi düştü...

23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanarak şehit oldu.

Acı haber, şehidin, Elazığ’da Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine akşam saatlerinde sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verilirken, şehidin ailesinin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE CENAZE ARACINA KONDU

Şehit Alan, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a getirdi.

Şehidin naaşını Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ailesi, askeri erkan ve polis ekipleri karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen ve meslektaşları tarafından cenaze aracına taşınan Alan’ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına kondu.

"ALLAH YOLUNDA ŞEHİT OLDU"

Şehidin babası Hasan Alan, cenaze aracının başında konuştu.

Alan, oğlunun şehadetine ilişkin şu sözleri sarf etti:

Allah’a hamt olsun ki Allah yolunda şehit oldu. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun.

Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu. Hepimizin çocuğu var. Hepimiz gideceğiz.



Belki bize kefen de nasip olmaz. En azından oğluma kefen de nasip oldu.