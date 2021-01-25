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- Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı
- İHA
- 25.01.2021 - 15:02
- Güncelleme : 25.01.2021 - 15:34
19 Ocak tarihinde Hakkari Derecik bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan şehit Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’na oradan da memleketi Sakarya’ya getirildi.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Şehit Gedik için Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan evinin karşısındaki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazı sonrası Gedik, Karapürçek Mezarlığına defnedildi.
Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı ViDEO