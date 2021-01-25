Haberler

Gündem Haberleri

Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

Teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 21 yaşındaki Selim Gedik’e, gözyaşları arasında veda edildi.