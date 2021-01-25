Euro
8.9884
-0.38%
Dolar
7.3917
-0.25%
Altın
442.82
0.22%
Borsa
1.54
-0.18%
Bitcoin
251.654
4.75%
EXEN Coin
18.83
-0.42%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

    Teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 21 yaşındaki Selim Gedik’e, gözyaşları arasında veda edildi.
    • İHA
    • 25.01.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

    19 Ocak tarihinde Hakkari Derecik bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü.

    Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan şehit Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’na oradan da memleketi Sakarya’ya getirildi.

    GÖZYAŞLARIYLA VEDA

    Şehit Gedik için Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan evinin karşısındaki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

    Cenaze namazı sonrası Gedik, Karapürçek Mezarlığına defnedildi.

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #8

    Şehit Selim Gedik, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir