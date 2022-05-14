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    Şehit Selman Güler, son yolculuğuna uğurlandı

    Alçak saldırı sonucu şehit düşen Güler, memleketi Kelkit'te toprağa verildi. Güler'in tabutuna sarılan bir şehit annesi, "Oğluma selam söyle" dedi.
    • 14.05.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 16:43
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    Şehit Selman Güler, son yolculuğuna uğurlandı

    Piyade sözleşmeli er Selman Güler, teröristlerin hain saldırısında şehit düştü.

    Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

    Şehit Güler için cenaze töreni

    Şehit Güler için memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

    Kelkit Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki Selman Güler'in naaşı, Merkez Küçük Cami avlusuna getirilerek helallik alındı.

    Şehit Piyade Er Selman Güler'e son görev ViDEO

    "Oğluma selam söyle"

    Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Ayfer Güler, kız kardeşleri Hava Soylu ve Kübra Güler ile diğer yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etti.

    Törende, şehit annesi olduğu öğrenilen bir kadın, şehit Güler'in tabutuna sarılarak, "Annenin sana selamı var de. Yavruma selam söyle, oğluma selam söyle." dedi.

    Şehit Selman Güler, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başpınar köyü mezarlığında, 2000 yılında vefat eden baba Ahmet Güler'in de bulunduğu aile kabristanına defnedildi.

    Törene, şehidin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

    Şehit Selman Güler, son yolculuğuna uğurlandı #2

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