13 Mayıs’ta EYP’nin infilak etmesiyle şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in, şehadete ermeden 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında terör hedeflerini art arda vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde teröristlerce yapılan saldırılara, misliyle karşılık veriliyor. Pençe-Kilit operasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda, araziye yerleştirilen bir el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

Teröristlerce bırakılan EYP’nin infilak etmesi neticesinde 13 Mayıs’ta, Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu.

Şehidin cenazesi, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Başpınar köyünde aile kabristanlığına defnedildi.

Son videosu yürek burktu

İHA’nın haberine göre; gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Şehit Güler’in, ardından bıraktığı son video yürek burktu.

Gümüşhaneli Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in, 7 Mayıs’ta görev yaptığı bölgede yağan karın şaşkınlığını yakınlarıyla paylaştığı görüldü.

Şehit Selman Güler'in son videosu yürek burktu VİDEO



“Bu yolun geri dönüşü yok”

Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in 31 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kuzeni Mehmet Öksüz’e “Halamoğlu, bak yakında operasyon başlıyor, bu yolun geri dönüşü yok. Dağa çıkarsam daha inmem.” dediği öğrenildi.