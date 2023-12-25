Şehit Semih Yılmaz'ın ağabeyi kardeşinin tabutunu bırakmadı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz için düzenlenen cenaze töreninde, acılı aile ayakta durmakta güçlük çekti.

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İHA

Türkiye, kahraman şehitlerini son yolculuğuna uğurladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz.

23 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu

Şehidin naaşı, dualar eşliğinde törenin yapılacağı merkez Nur Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi, cenazede taziyeleri kabul etti.

Annesi, babası, ağabeyi, kız kardeşi şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ağabey kardeşinin naaşını bırakmadı

Namazın ardından ağabey Mehmet Faruk ve diğer aile bireyleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp, top arabasına kadar taşıdı.

Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey, kardeşinin tabutunu bir an olsun bırakmadı. Çevredekilerin ve komutanın ısrarına rağmen şehit Yılmaz'ın naaşını taşımaya devam etti.

Şehitlikte toprağa verildi

Şehit Yılmaz, gözyaşları arasında dualarla Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)