Operasyona gideceği belli olan şehidin ailesine 'Ben gidiyorum, Allah'a emanet olun' diyerek çektiği video ortaya çıktı.

Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, 4 Temmuz 2022 tarihinde Pençe Kilit operasyon bölgesinde kahramanca çatışırken şehit oldu.

29 yaşındaki kahraman Mehmetçiğin naaşı, memeleketi Düzce'de defnedildi.

Ülkeyi yasa boğan mehmetçiğin, operasyona çıkmadan önce ailesine gönderdiği video yürekleri dağladı.

"Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun"

Ailesine, gelen son dakika haberiyle operasyona katılması gerektiğini belirten Şehit Bal, “Gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim sizlerde Allah’a emanetsiniz. Görüşüz inşallah” dediği anları ailesine gönderdi.

"Her şey ay-yıldızlı bayrak için"

Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, “ Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey ay-yıldızlı bayrak için” ifadelerini kullandı.

Şehit Serhat Bal'ın operasyon öncesi son videosu

