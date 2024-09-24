Şehit Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek burkan paylaşım Silahlı saldırıda şehit düşen Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim" ifadeleri ile duygusal bir paylaşım yaptı.

İHA

Kahraman polis Şeyda Yılmaz'ın acı kaybı, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu...

İstanbul Dudullu Polis Merkezi'nde görevini icra eden polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısı sonrası ağır yaralanarak şehit düştü.

ŞEHİT EŞİNDEN PAYLAŞIM

Suç makinesi tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın kendisi gibi polis olan kocası Semih Yılmaz, yaptığı paylaşım ile duygulandırdı.

Sosyal medya hesaplarından düğün fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, karakol bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada kaçmaya çalıştı.

Polis memurları Kürşat Hakkı Sarıtepe ve Şeyda Yılmaz, 26 suç kaydı bulunan zanlının peşine düştü.

Şüphelinin yakalandığında çıkan arbedede şüpheli, polisin silahını alarak çevreye ateş açtı.

Bu sırada 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz, başından vurularak yaralandı. Ümraniye Hisar Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SİVAS'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Şeyda Yılmaz'ın cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Sivas'a getirildi.

Sivas'ta düzenlenen törende aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)