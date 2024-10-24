İHA

Geçtiğimiz ay Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamaya çalışırken zanlı ile polis arasında çatışma çıkmıştı.

Yaşanan arbedede şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış ve kurtarılamayarak şehit olmuştu.

ŞEHİT KIZLARINI HATIRALARI İLE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Şehidin Sivas kent merkezinde oturan ailesi, şehit Yılmaz’ın kendi eşyaları ile anı köşesi oluşturdu.

Oluşturulan anı köşesine şehit Yılmaz’ın kullandığı ve sevdiği eşyalarını koyan aile, şehidini hatıraları ile yaşatmaya çalışıyor.

"HEDEFİNİ YERİNE GETİRDİ"

Şehit Şeyda Yılmaz’ın annesi Nurgül Yağlı, kızına ait eşyalar ile bir anı köşesi oluşturduğunu belirterek, ”Oluşturduğumuz anı köşesine kızımın söz ve gelin çiçeği, görevde kullandığı şapkası gibi kendine ait eşyaları, anı olması için koyduk. Şeyda, hayata karşı çok pozitif bir insandı. Hayatında hiçbir şeyi olumsuz düşünmez, kendini sevdirirdi. Küçükken polis olmak istiyordu ve hedefini de yerine getirdi. Beraber kızımla şehit olacağının hayalini kurardık. ‘Anneciğim ben şehit olacağım, seni de şehit annesi yapıp o mertebeye yükselteceğim’ diye söylerdi.” dedi.