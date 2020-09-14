Şehit Sinan Aktay'a kundaktaki bebeğiyle veda

Yüksekova'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında sürdürülen Yıldırım 2-Cilo operasyonunda dün teröristlerle çıkan çatışmada 3 yıllık Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, şehit düştü.

28 yaşındaki şehit Aktay için bugün memleketi Konya'da tören düzenlendi.

BEBEĞİYLE TÖRENE KATILDI

1 yıllık evli olan şehidin eşi Gül Aktay, törene kucağında kundaktaki 20 günlük bebeği Göktür Efe ile birlikte katıldı.

Güçlükle ayakta duran ve gözyaşlarını tutamayan şehit eşinin, kundaktaki bebeğinin yüzünü açıp babasının fotoğrafını gösterdiği anlar yürek burktu.

"SENİ VURACAKLARINA BENİ VURSALARDI"

Şehit annesi Nevruz Aktay da oğlunun tabutuna sarılıp, ''Kuzum bizi niye bırakıp gittin'' diye ağladı. Şehit babası Salih Aktay da tabutun yanına tabureye oturup uzun süre oğlunun fotoğrafına baktıktan sonra alıp, öptü.

Askeri üniforma giyen şehidin kardeşi Hasan Aktay da ''20 günlük bebeğin vardı ağabey, seni vuracaklarına beni vursalardı” dedi.

"BİR OĞLUM DAHA VAR, VATANA KURBAN OLSUN"

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şehit babası Salih Aktay'a baş sağlığı diledi.

Baba Aktay da ''Bir oğlum daha var. O da vatana kurban olsun'' dedi. Bakan Yardımcısı Erdil de, ''Şehidimizin kanı yerde kalmadı'' diye cevap verdi.

Şehit Aktay'ın cenazesi kılınan namazının ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.



























