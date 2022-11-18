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    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi

    PKK’ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
    • 18.11.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 17:06
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    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Osmaniye'ye getirildi.

    Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik için Gümüş köyünde bulunan baba ocağına götürüldü.

    Tekbirler eşliğinde götürüldü

    Baba ocağında helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen şehit İnak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak, musalla taşına konuldu.

    İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri manga tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbirler eşliğinde top arabasına götürüldü.

    Dualarla toprağa verildi

    İHA’nın haberine göre şehit Sinan İnak, köy mezarlığında dualar edilerek toprağa verildi.

    Törende şehidin eşi Emine İnak başta olmak üzere yakınları ayakta durmakta zorlanırken; gözyaşları sel oldu aktı.

    Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehidin annesi, eşi ve yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmadı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #1

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #2

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #3

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #4

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #5

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #6

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #7

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #8

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    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #10

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #11

    Şehit Sinan İnak, memleketinde toprağa verildi #12


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