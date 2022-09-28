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    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören

    Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi tören sonrası toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.
    • 28.09.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:55
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    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda yaşanan kaza sonucu şehit olan Sözlemeli. Er Enes Bıyık için, Donanma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

    Törene şehidin annesi Safiye Bıyık, babası Fikri Bıyık, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, kent protokolü ve askeri erkan katıldı.

    Tören, şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Daha sonra Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı bir konuşma yaptı.

    Cenazesi İstanbul'a gönderildi

    DHA'nın haberine göre, Bıyık'ın öz geçmişinin okunduğu tören sonrasında, şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'un Pendik ilçesine gönderildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında dün meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, yaralanan bir askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı belirtilmişti.

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #1

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #2

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #3

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #4

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #5

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #6

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #7

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #8

    Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören #9


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