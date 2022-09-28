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Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören

Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören

Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi tören sonrası toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.