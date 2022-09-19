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    Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aytek son yolculuğuna uğurlandı

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 19.09.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:13
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    Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aytek son yolculuğuna uğurlandı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi.

    Şehit İsmet Aytek için saat 11.00’de cenaze namazı düzenlendi.

    Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

    Çok sayıda siyasi katıldı

    Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

    Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aytek son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Gözyaşları sel oldu

    Törende gözyaşları sel oldu.

    İHA'nın aktardığına göre Şehit Ulaş. Sözleşmeli Er İsmet Aybek, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli ilçesindeki aile kabristanına defnedildi.

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