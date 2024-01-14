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Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'da tören düzenlendi

Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'da tören düzenlendi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Cenaze namazı için vatandaşlar mahşeri kalabalık oluşturdu.