Türkiye şehitlerine ağlıyor...
Terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızma girişimiyle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.
Hain terör saldırısının ardından ise geride yine acı hikayeler kaldı.
Ordu'ya şehit ateşi düştü
Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın Ordu'daki baba ocağına ateş düştü.
Er Murat Atar’ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi’nde oturan ailesine ulaştı.
Naaşı aile evine götürüldü
22 yaşındaki şehidin Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü.
İlçe meydanında cenaze töreni düzenlendi
Burada helallik alınmasının ardından şehit Atar için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Şehit cenazesinde mahşeri kalabalık
İlçe merkezinde toplanan vatandaşlar cenazede mahşeri kalabalık oluşturdu.
Törenin ardından şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.
Toprağa verildi
Murat Atar'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Babası trafik kazasında yaşamını yitirdi
Bekar olan şehit Murat Atar’ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi.
4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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