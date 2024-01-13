Yurdun 9 ilindeki baba ocağına şehit ateşi düştü...
9 kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz şehit oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimiz, memleketlerinde düzenlenen törenlerle uğurlanıyor.
Bu kapsamda da 22 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı, Samsun'a getirildi.
Naaşı Samsun'a getirildi
Şırnak'tan askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Atar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına konuldu.
Şehit Atar'ın cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile vatandaşlar karşıladı.
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