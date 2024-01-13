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Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi

Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerimiz arasında yer alan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı da memleketine getirildi.