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    Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

    Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesi, uçakla memleketine getirildi.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 18:19
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    Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

    Bugün Suriye'nin El-Bab bölgesinde hain teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, şehit edildi.

    Şehidin kanını yerde bırakmayan Türk askeri, bölgede 5 teröristi ölü olarak ele geçirirken, şehidin ailesi de acı haberle üzüntüye boğuldu.

    Cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun'a getirilen Şehit Özköse'yi annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse ile yakınları karşıladı.

    AİLEYİ, YAKINLARI TESKİN ETTİ

    Askeri erkanla birlikte çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

    Şehit Tayfun Özköse nin cenazesi memleketi Samsun a getirildi #1

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

    Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Arda ve 22 yaşındaki kız kardeşi Tuba Özköse de karşılama sırasında gözyaşı döktü.

    ŞEHİDİN BABASI YURT DIŞINDA

    Baba Musa Özköse'nin ise yurt dışında çalıştığı belirtildi. Şehit Özköse'nin cenazesi, uçaktan indirilip askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

    Şehit Tayfun Özköse nin cenazesi memleketi Samsun a getirildi #2

    "OĞLUM BENİ BIRAKIP GİTME"

    Saniye Özköse, evladının resmine ve tabutuna sarılarak, "Oğlum beni bırakıp gitme. Sen bana böyle mi sahip çıkacaktın, benim güzel oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

    SAMSUN'DA DEFNEDİLECEK

    Törenin ardından şehidin naaşı, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi yarın Samsun'da toprağa verilecek.

    Şehit Tayfun Özköse nin cenazesi memleketi Samsun a getirildi #3

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