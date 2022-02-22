Şehit Tayfun Pekel’in babası: Oğlumla gurur duyuyorum

İdlib'de iki yıl önce düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babası Hüseyin Pekel, oğlunun kabri başında duygusal anlar yaşadı.

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, 27 Şubat 2020 yılında, Rusya destekli Esad rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 35 silah arkadaşıyla beraber şehit düşmüştü.

Türk askerine yapılan hain saldırı hafızalardan silinemezken şehit babası Hüseyin Pekel, oğlunun kabrini ziyaret etti.

"TEK EVLADIMIZI ŞEHİT VERDİK"

Dualar ettikten sonra duygularını anlatan baba Hüseyin Pekel, "Ben çalışıyordum. Şehitler olduğu zaman benim haberim yoktu. İstanbul’da oturuyordum. Evin önüne askerlerin, jandarmaların geldiğini gördüm. O zaman şehit olduğunu anladım. Sonra İstanbul’dan buraya geldik. Havaalanında bizi karşıladılar. Tek evladımızdı. Evladımızı şehit verdik. Güler yüzlü bir insandı. Çok cana yakın bir insandı. Kiminle olsa herkesle muhataplığı güzeldi. Kimsenin kalbini kırmazdı. Herkesle iyi geçinen bir çocuktu." diye konuştu.

"ŞEHİT BABASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Zaman zaman kendilerini yalnız hissettiklerini ifade eden Pekel, "Herhangi başka bir evladımız olmadığı için tek evladımız olduğu için boynumuz bükük kalıyor. Herkes bir yerde toplandığı zaman anneli, babalı, evlatlarına sarılırken biz gururlu bakıyoruz. Kendimizi şu anda yalnız hissediyoruz. Evlat olmayınca yanımızda, tek kalınca yalnız hissediyoruz. İnsanlar sağ olsunlar yanımızda oluyor. O zaman çalışıyordum. Şimdi ise çocuğum şehit olduktan sonra işe de bakamadım. Bazen köyde çocuklar görüyorum. Geziyorum, dolaşıyorum. Onları evlat gibi seviyorum. Ufak çocukları görünce seviniyorum. Evladım için hocalar, güzel bir yere gitti diyor. Şehit babası olmayı herkes taşıyamaz diyorlar. Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.